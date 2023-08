早期販売セール特別価格

少ししか出しませんので購入優先でお願いします

【ウォータージャグ 激安購入特典付】

詳細は最後の画像ご覧ください

2Lのペットボトルが縦に入ります

こちら【チャコールグレー】になります

20QT 35QT 45QT 60QT 御用意しております

期間限定セール 定価42800円

コメント無し即購入でお願いします

送料込み激安なので値引きは致しません

ドリンクホルダーは【2個】付きます

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

New ICELANDCOOLER BOX

アイスランド クーラーボックス

【商品内容】

○本体 ×1

○まな板(各サイズ専用) ×1

○バスケット×1

○ドリンクホルダー×2

○取扱説明書

○保証書(6ヶ月保証)

○PL保険加入

○Newアルミロゴ

【New ICELANDCOOLER BOX 商品説明】

断熱材入り頑丈ボディで圧倒的な保冷力。おしゃれな高機能クーラーボックス

アイスランドクーラーボックスは、断熱材が充填された厚み約5cmのボディとフタに備わっている密閉性の高いパッキンで、最長5日間も氷が持つ保冷性の高い密閉型構造です(温度・フタの開閉・氷の量により変動します)

【商品詳細】

◆サイズ (メーカー値)

外寸:幅716×奥行447×高さ447mm

内寸:幅571×奥行309×高さ348mm

◆カラー 上記記載カラー

◆重量 約19.5kg

◆容量 60QT/56.7L

◆素材 リニアポリエチレン

ポリウレタン

ポリプロピレン

【注意事項】

迷彩は色味や柄の出方には個体差があります。

画像はお届けするものとは異なります。

また色柄の理由による返品交換はお受けできません。

※輸入品の品質上、製造工程やパッキングによる擦れ、キズ、バリ、気泡等がある可能性がございますが使用上は問題ありません。また返品交換の対象外です。

前面ステッカーは貼らずにおつけして発送いたします。お好みでお貼りください

#アイスバケット

#ウォータージャグ

#グリーン

#オリーブドラブ

#アーミーカモ

#デザートカモ

#ホワイトカモ

#チャコール

#サンド

#タン

#迷彩

#カモフラージュ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

