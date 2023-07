憧れの シーグラスアート マーメイド オーダー アート/写真

シーグラスアート

ピンク×パープルのマーメイド作品オーダーページです♡

希望の方はコメントくださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

★こちらは天然のレアカラーをたっぷり使用して作成するため、再販や再オーダーはできません。

- - - - - - - - - - - - - - - - -

2枚目の材料を基本使用して作成します。

①マーメイドで変更出来る点⇒顔、胸元のがざり(ラインストーンの部分)、胴体の飾り(パール部分)、髪飾り

②流木⇒形の変更できます。

③香水瓶⇒基本写真のもの使用、追加にならない場合色の変更は不可。パーツに関しては多少の変更可能。流木が長くなった場合は数粒追加になります(料金のup変更あり)

④サンゴ⇒形の変更できません。

⑤サンゴの上のアイテム⇒変更できます、可能な限りご希望に添えるように致します(料金のup変更あり)

⑥英文字ありorなし選べます。

⑦背景(泡)選べます。ガラス玉やラインストーンなど…

⑧その他周りに散りばめる魚や、クラゲなど希望がある場合は可能な限り対応します(料金のup変更あり)

※3.4枚目参照

- - - - - - - - - - - - - - - - -

★基本料金(2枚目の感じで) ¥7300

③⑤⑧の変更で料金がupします。

★サイズ約19.5×14.5cm 厚み 約3cmアクリル板付き

※ほぼ同じサイズで厚みのないフレーム(アクリル板なし)のホワイトフレームの場合は合計から500円お値引します。

★作成期間 1週間前後

相談⇒購入手続き⇒作成⇒確認⇒発送の流れ

・購入後のキャンセルやデザインの変更は不可。

・厳重に梱包をして発送しますが、配送中にパーツなど取れてしまった場合はボンド等で接着をお願いしています。

♡マーメイドシリーズの再販やオーダーを頂いておりますが、中々使用出来る良い形のものを集めるには時間がかかり、不定期の作成になっております:( ;´꒳`;)

オーダー下さった方と1つ1つ相談して作成をして可愛い作品が作れたら良いなと思っていますのでよろしくお願いします✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。✰⋆。:゜・*☽:゜・⋆。

#マーメイド

#人魚

#ピンク

#パープル

#シーグラス

#シーグラスアート

#シーグラスレアカラー

#海

#夏

#キラキラ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

