【あすつく】 【セール】☆23.5cm☆　M1400MG　ニューバランススニーカー スニーカー

セール中です!!

¥19,800→¥18,000!!

→¥15,000!!!

ご覧いただきありがとうございます。

▽商品の説明▽

・ブランド/ニューバランス new balance

・サイズ/23.5cm US5.5

・型番/M1400MG グリーン/スエード

・価格/¥27,000-

・生産国/アメリカ合衆国 MADE IN U.S.A.

雑誌などに掲載されていました。

スエードで色味が大人なスニーカーです。

履き心地がとてもよく、足が疲れにくいです。

オールシーズンとてもおすすめのスニーカーです。

いろんなコーディネートに合うと思います。

574や996をお探しの方にオススメです。

※インソールはニューバランスの別売りものに交換しています。

▲気になる点▲

・使用による薄汚れや使用感がありますので、完品をお求めの方はご遠慮ください。

・左のサイズ表記が滲んでいる状態です。

※化粧箱、シューツリーは付属いたしません。

※丁寧に梱包させていただきます!

よろしくお願いいたします。

1400 574 576 996

カラー...グリーン

スニーカー型...ローカット

履き口...紐

素材...スエード

柄・デザイン...ロゴ・ワンポイント

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド イーユーユーエスニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

