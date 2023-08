ウール素材の『TOMBOY PANTS』タグ付き、新品です。

シルエットの美しさに定評があり、オンラインにて購入しました。室内にて一度試着しましたが、サイズが合わなかったため出品いたします。ブラウン寄りの深いカーキで、秋口から春先まで一年を通して長く使えるカラーだと思います。

THE SHINZONE 公式オンラインストアでは完売していますので、お探しだった方にお届けできれば幸いです。

色:カーキ

サイズ:34

素材:表 ウール100%

裏 キュプラ 100%

定価:28,600円

Made inJapan

ハイウエストで引き締まったウエストラインが魅力的なshinzoneの大人気アイテム『TOMBOY PANTS』のウールバージョン。

スーツなどでよく使われるウールサージ生地を採用することで落ち感を出し、シックで大人っぽい表情に仕上げられた一品です。

ツータックが特徴的で、ウエスト以外は脚の形をひろわないゆとりのあるシルエット。通常のTOMBOY PANTSの腰回りのボリューム感が気になっていた方にもオススメです。

ストリートな雰囲気を醸し出しつつ、shinzoneらしい“綺麗さ”を合わせ持っています。タックインやショート丈のトップスとの相性抜群、さらにオーバーサイズのシャツやカーディガンを羽織るスタイルにも◎様々な着こなしに対応するパンツです。

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···ウール

センタープレス···センタープレスあり

股上···ハイウエスト

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シンゾーン 商品の状態 新品、未使用

