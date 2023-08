ご覧頂きありがとうございます。

undercover アンダーカバー but期★ボーダーカットソー M

下記の商品説明をご理解頂いた上ご購入下さい♫︎

me ISSEY MIYAKE

me ISSEY MIYAKE “20th ANNIVERSARY”

レインボーカラー マルチカラーの

プリーツ長袖ハイネックカットソーです。

鮮やかなグラデーション マルチカラーのトップス。

サロペット風なトップスにインしたレイヤードも素敵だと思います。

伸縮性あり

【平置採寸】

着丈52

身幅38

肩幅38

袖丈50

※多少の誤差はご容赦下さい

【サイズ】フリー

【素材】ポリエステル

【状態】

汚れ、ダメージ等なく綺麗な状態です。

※usedであり、自宅保管をご理解頂ける方のみご購入下さい。

※コメントなし、即購入OKです!

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミーバイイッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

