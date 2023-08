˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚ご覧いただきありがとうございます˚✧₊⁎⁎⁺˳✧༚

基本的に即購入OKです☆

質問等ございましたら、

お気軽にコメントください╰(*´︶`*)╯♡

◇ノースフェイス

マウンテンパーカー

◇サイズ: US規格メンズL

詳しくは実寸をご覧ください(*^^*)

着丈74

身幅64

肩幅53

袖丈66

◇ブルー

◇状態 美品

着用時に目立つようなシミや汚れはなく、まだまだご着用いただけます(˃̵ᴗ˂̵)

◇ 古着はすべてクリーニング済みです^ ^

◇当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っておりませんので独特な匂いの心配は一切ございません☆

◇安心してお買い求めください。宜しくお願い致します。

◇ご購入後、2〜3日にて発送致します(ᵔᴥᵔ)

9-308

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

