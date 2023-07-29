国内外の人気集結！ フルラグレーストートバッグ トートバッグ

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商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数回使用しましたが、保管していた為綺麗な状態です。使用しなくなりましたので、使っていただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。バッグサイズ...A4サイズ収納可

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