最新発見 "ARCHIVE ポールスミス FLORAL" 花柄シャツ 半袖 プリント シャツ

☑︎商品説明
THE ORAL CIGARETTES ロンT
・美しいフローラルプリント生地を使用したカジュアルシャツ。
【完売注意】シュプリーム アロハシャツ エイトボール 総柄 開襟シャツ 半袖
多彩なタッチで描かれた花々とその繊細な色合いが魅力的。裾がスクエアカットになっており、やや大きめのサイジングで1枚でもレイヤードでも使いやすいスタイル。
UFO(Upper Field One) ADVENTURE BIG SHIRT
【人気グラフィックデザイン】C.E.シーイー総柄アロハシャツ古着オーバーサイズ.
品番: 293318 557T
COMME des GARSONS HOMME シャツ
paulsmith シャツ 新作
☑︎サイズ
5/21まで！値下げ！NATAL DESIGN QUILTED SHIRTS4
・肩幅 46
マルニ marni 開襟シャツ 水色
・着丈 76
dn597●ブルネロクチネリ●シルケットコットン●シャツ●
・身幅 112
ワコマリア WACKO MARIA オープンカラーシャツ オンブレシャツ
supreme nike jacquard polo
☑︎使用感/状態
SOPHNET. ダナー DANNERコラボ 長袖 インディゴ デニム シャツL
・全体的に綺麗です。
【新品未使用】 AVANTI SILK 龍 虎 アロハ 貴重な古タグ！
・古着なので神経質な方はご遠慮下さい。
新品同様 キムタク同型同色 TMT ロックキャンディ ガーゼシャツ
homme plisse issey miyake edge シャツ 2
☑︎定価
【ハンガリー製】DRIES VAN NOTEN オーバーサイズ ドレスシャツ
¥22,000
OBEY オベイ 総柄 ジャケット ブラック 黒 サイズL 美品 希少
【希少】Nissy 西島隆弘着用‼️ アロハブロッサム
☑︎購入店舗
ボーリング シャツ
・on-line shop
M 新品未使用ブラックコムデギャルソンドットカットソー長袖Tシャツblack
WACKO MARIA(ワコマリア)TWOTONE50s SHIRTS
☑︎ショッパー/箱の有無
【おまとめ2枚】半袖 ポリエステルシャツ ラルフローレンBDシャツ
・無し
istante バロックシャツ 金ボタン ヴィンテージ チェック
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ポールスミス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
kith パッチワーク ペイズリー バンダナ シャツ キス 半袖シャツ
off-white デニムシャツ ジャケット
UL Short Sleeve Shirt 色 storm gray
Sun Surf サンサーフ 葛飾北斎 忠臣蔵討入 size M
☑︎商品説明・美しいフローラルプリント生地を使用したカジュアルシャツ。多彩なタッチで描かれた花々とその繊細な色合いが魅力的。裾がスクエアカットになっており、やや大きめのサイジングで1枚でもレイヤードでも使いやすいスタイル。品番: 293318 557T☑︎サイズ・肩幅 46・着丈 76・身幅 112☑︎使用感/状態・全体的に綺麗です。・古着なので神経質な方はご遠慮下さい。☑︎定価¥22,000☑︎購入店舗・on-line shop☑︎ショッパー/箱の有無・無し
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|ポールスミス
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし