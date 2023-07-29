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誕生日プレゼント シュプリーム✖️ノースフェイス　ショルダーバック ショルダーバッグ

商品の説明

シュプリーム✖️ノースフェイスのショルダーバックです。
グッチ　ショルダーバッグ　レザー　茶　ブラウン系　GUCCI　18664601
数回使用した程度で目立った汚れもなく美品です。
Supreme 23SS week16Woven Shoulder Bag
引越し荷物整理の為出品させて頂きます。
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よろしくお願い致します。

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商品の情報

ブランドシュプリーム
商品の状態目立った傷や汚れなし

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シュプリーム✖️ノースフェイスのショルダーバックです。数回使用した程度で目立った汚れもなく美品です。引越し荷物整理の為出品させて頂きます。よろしくお願い致します。

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ブランドシュプリーム
商品の状態目立った傷や汚れなし

誕生日プレゼント シュプリーム✖️ノースフェイス　ショルダーバック ショルダーバッグ

36分钟前

誕生日プレゼント シュプリーム✖️ノースフェイス　ショルダーバック ショルダーバッグ

¥10,000 ¥8,500

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9dfab

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コメント (14)

9dfab
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