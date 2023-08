都内で 新品Alexander Wang adidasアレキサンダーワン トラックパンツ その他

adidas Originals by Alexander Wang

adidas Originals by Alexander Wangアディダス オリジナル バイ アレキサンダーワン(セットアップ トラックパンツ ストレート ジャージ)モデル名 Jacquard Track Pants ジャガード トラックパンツカラー DARK GREEN ダークグリーンサイズ XSウエスト 平置き34〜47センチ股上 31センチ股下 81センチ裾幅 22センチ素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。(サイズ XS表記ですが足回りが元々太めのストレートシルエットの為、普段S,Mサイズを着用している方も着用可能です。私は175センチ58キロでSサイズにするとウエスト周りが大きくなるのと、丈が長くなり引きずる可能性があった為XSを選びました。)定価 およそ35000円新品未使用タグ付属国内正規取扱店(CLUB21 JAPAN←当時の直営店の会社)購入の正規品※ 当時テーパードのパンツも発売ありましたが最近は太めのストレートが流行りの為、太すぎず細すぎず流行に左右されないシルエットです。両サイドがボタンで開閉出来る仕様になっている為、デザイン性もあり裾を好みの箇所まで開けてシルエットを変える事も出来ます。こちらのセットアップのトップスを元youtuberのワタナベマホトさんや、Alexandros(アレキサンドロス)の川上洋平さんなどの著名人が着用しておりました。

