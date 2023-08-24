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当店の記念日 ベリーダンス衣装（L Lサイズ様向け） ダンス/バレエ

商品の説明

カラー···ブルー
安藤なつ様専用リピおまとめ フラメンコ 衣装 ファルダ ピキージョ付
性別···レディース
社交ダンスドレス モダンダンス　ブラック+レッド　 華やかな S M L
衣装サイズ···XL(LL)
ハナン　ベリーダンス衣装　エジプト衣装　発表会　ダンスショー

リメイク・バレエ衣装／チュチュ／キトリの友人など
発表会の為にトレジャー様でオーダーメイドして頂きましたが、
【フラダンス用 全20点】シェルレイ 白 貝殻ネックレス 12連×8本 首飾り

ベリーダンス 衣装 マーメイド 白
カップが小さいので、一度のみの着用です。インナーパンツ付きの両サイドスリットで、プリンセスの様な衣装です。
インド　レヘンガ　レンガ　衣装　布　4点セット

すぐ発送❣️新体操レオタード　１５０　各サイズ在庫あります！619
購入して半年以内です。
最終値下げ　新体操レオタード

社交ダンス、スタンダードＭサイズドレス
骨盤100センチ　ウエストゴム
ジャンティ製　競技、デモドレス　Sサイズ
アンダー90センチ（調整可能）
新品タグつき❗️社交ダンス オーガンジーセットアップ Mサイズ
カップは痩せてるかたはfくらいまで
ベリーダンス衣装（L Lサイズ様向け）
ぽっちゃりしてる方はDくらいまで
デラロミラノ レオタード Lサイズ ミネルヴァ
私はEでした。
【フェミニン☆刺繍】フラメンコ マントンシージョ 刺繍 ダークレッド 2way

新体操　レオタード　150〜160
162センチで踏まない程度の長さです。
専用出品　ウノアNoble skirt variationLサイズブラック

B358★タカダンス/蛍光イエロー/花モチーフ/スワロ/ラテンドレス/社交ダンス
ぽっちゃり体型で衣装がない方、是非オススメです。
【美品 フラメンコ衣装 ツーピース】鮮やかレッド aiai ブラウス ファルダ

【5/28までお値下げ】リノリウム バレエ用 184cm×215cm
#ベリーダンス衣装
★社交ダンス★チャコットメンズパンツ★ブラックストライプ★ウエスト76cm★新品
#ベリーダンス
美品　デラロミラノ　Mサイズ
#ベリーダンス大きいサイズ
Medalist モチーフレオタード 器械体操 ハンドメイド
#大きいサイズ
新体操用レオタード
#LL
社交ダンス♡モダンドレス競技用　衣装　スタンダード　演出　ワルツダンス　大きい裾
#XL
社交ダンス　スタンダード　モダン　ドレス　競技　デモ
#XXL

【価格交渉可】チャコットレディースM

商品の情報

商品の状態未使用に近い

フラメンコ 衣装　セビージャの老舗LINA製

専用！社交ダンスドレス！TAKADANCE社オーストリッチグラデーション！

アルビレックスチアリーダー　ユニフォーム

リメイク衣装／チュチュ／豪華レース

フラメンコ　バタデコーラ

【6/13までの限定価格】TUTUVI パウスカート フラダンス
カラー···ブルー性別···レディース衣装サイズ···XL(LL)発表会の為にトレジャー様でオーダーメイドして頂きましたが、カップが小さいので、一度のみの着用です。インナーパンツ付きの両サイドスリットで、プリンセスの様な衣装です。購入して半年以内です。骨盤100センチ　ウエストゴムアンダー90センチ（調整可能）カップは痩せてるかたはfくらいまでぽっちゃりしてる方はDくらいまで私はEでした。162センチで踏まない程度の長さです。ぽっちゃり体型で衣装がない方、是非オススメです。#ベリーダンス衣装#ベリーダンス#ベリーダンス大きいサイズ#大きいサイズ#LL#XL#XXL

商品の情報

商品の状態未使用に近い

当店の記念日 ベリーダンス衣装（L Lサイズ様向け） ダンス/バレエ

36分钟前

当店の記念日 ベリーダンス衣装（L Lサイズ様向け） ダンス/バレエ

¥37,000 ¥21,090

(税込) 送料込み
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出品者

6d07be2e88dbaa

 1755

本人確認済
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コメント (15)

6d07be2e88dbaa
当店の記念日 ベリーダンス衣装（L Lサイズ様向け） ダンス/バレエ 当店の記念日 ベリーダンス衣装（L Lサイズ様向け） ダンス/バレエ

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