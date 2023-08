ずっと気になってた TEATORA Wallet Pants CARGO P BLACK 46 ワークパンツ/カーゴパンツ

wallet pants CARGO packable

resortに近い着用間になると思います。

CARGOはベルトループが無いので、よりラフに着れます。

TEATORAのSサイズ相当はレアですのでご検討ください!

当方の体型は170cm58kgで余裕持って履けています。

低めに履いて裾が地面に付くか付かないかのちょうど良い丈です。

裾に若干のダメージがあります。

===========

tt-004c-p

wallet pants CARGO packable

サイズ:46(現行の1相当)

色:BLACK ブラック 黒

シーズン:不明

定価:37,400円

テアトラ

ウォレットパンツ

カーゴ

パッカブル

商品の情報 商品のサイズ S ブランド テアトラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

