100％本物 グッドスマイルレーシング レーシングミク/初音ミク チームレプリカブルゾン 新品 テーラードジャケット

•グッドスマイルレーシング GSR レーシングミク/初音ミク 2012ver. チームレプリカブルゾン レア物 非売品 新品未使用品

•サイズ:M(着丈約66cm×身幅約50cm)素材:コットン60%、ポリエステル40%

•正規品、タバコ臭なし、色あせなし(未使用品ですが、写真撮影の為1度開封しております、ご了承ください)

・値下げ交渉、バラ売りなどプロフ記載内容を無視したコメントはご遠慮ください、コメントがあった場合、即ブラックリスト登録となりますのでお気をつけ下さい。

・他では買えないレア物、希少、非売品、お宝大量出品中

↓

・下記、出品者名をクリック下さい(一見の価値あり)

2か月前

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

