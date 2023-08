Bowers & Wilkinsのブックシェルフ型のスピーカーCM5 S2です。

保証書は、無記入です。

タイプ...ステレオ

形状...ブックシェルフ型

仕事の都合で2拠点生活をする必要があり、別宅用に購入して使用していました。

★CMシリーズとは?★

CMシリーズは、800シリーズと600シリーズの中間の価格帯でしたが

700シリーズが誕生し、CMシリーズは廃止となりました。

★個人的な感想★

昔は、Boseのドンシャリ系の音が好きでしたが、

最近はB&Wのフラットで自然な音を好み、本宅では800シリーズと600シリーズを愛用しています。

CMシリーズの音の特性は、600シリーズより800シリーズに近いと思っています。

あくまでも個人の感想ですので、ご容赦ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

