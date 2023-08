HYSTERIC GLAMOUR×WIN AND SEA

ヒステリックグラマー×ウィンダンシーコラボの大人気商品です。

公式オンランにて購入しました。

サイズはMサイズになります。

着用回数は5回ほどです。

主観ですが特に汚れもなく状態はよいと思います。

個人情報を切取った納品書もおつけします。

※中古品、自宅保管の為ご理解頂ける方のみお願いします。

※返品、キャンセル等はお受け出来かねますのでご了承ください。

#ウィンダンシー

#wind and sea

#ヒステリックグラマー

#HYSTERIC GRAMOUR

#キムタク

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

