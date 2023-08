★商品の撮影・保管・梱包までクリーンを心掛け、撮影・梱包は180cm長ウォールナットのテーブルを除菌剤で完全に拭き手洗い後に対応しています。

【新品】Fondation Louis Vuitton

Canvas Tote Bag & Grey nylon shopping bag with a polka dot pattern

ルイヴィトン財団美術館 パリ 限定品

キャンバス トートバッグ & ナイロン製ショッピングバッグ (美術館のアイコン、水玉模様) & iPhone12ケース

美術館から直接購入した正規品です。

トートバッグ

両サイドのFONDATION LOUIS VUITTONロゴがデザイン上の特徴で、丈夫なコットンのシンプルでコーディネートし易いお洒落なバッグです。

エコバッグ

グレーベースに水玉模様と両サイドにFONDATION LOUIS VUITTONロゴがデザインされ、折り畳んでコンパクトなポーチに収納できます。

こちらの商品はルイヴィトンショップで販売されているプロパー商品とは異なり、パリのルイヴィトン財団の美術館でのみ販売されている記念品です。(箱やタグ等は付属しません。)

★★記念品なので商品の仕上がりや細部は、ルイヴィトンのショップ基準とは異なり大まかさが見受けられます。(生地の繊維混・シミ・プリントズレ・ほつれ・縫製ミス・二重縫いなど)

その点ご了解お願いします。

写真2〜9は折り畳まれていた包装袋から撮影のために取り出した直後の状態です。

別途在庫から折畳み包装しコンパクトにしてお送りします。

トートバッグ

・素材綿100%

・サイズ

高さ37cm

横幅37(底40)

マチ8

持ち手長さ55

立ち上がり24

持ち手幅2.5

※多少の誤差はご容赦下さい。

エコバッグ

素材ナイロン

ポケットサイズ14x11 cm

バッグサイズ幅42x高71

重量103g

お手入れ方法

洗濯機洗い40°C

アイロン掛け可能

タンブル乾燥不可

塩素系製品使用不可

※公表資料より

#フォンダシオンルイヴィトン

#ルイヴィトン

#トートバッグ

#ルイヴィトン美術館

ルイヴィトン美術館 トートバッグ エコバッグ

フォンダシオンルイヴィトン ギフト プレゼント お祝い 贈り物 誕生日 入学祝い 入社祝い

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 新品、未使用

★商品の撮影・保管・梱包までクリーンを心掛け、撮影・梱包は180cm長ウォールナットのテーブルを除菌剤で完全に拭き手洗い後に対応しています。【新品】Fondation Louis Vuitton Canvas Tote Bag & Grey nylon shopping bag with a polka dot patternルイヴィトン財団美術館 パリ 限定品キャンバス トートバッグ & ナイロン製ショッピングバッグ (美術館のアイコン、水玉模様) & iPhone12ケース美術館から直接購入した正規品です。トートバッグ両サイドのFONDATION LOUIS VUITTONロゴがデザイン上の特徴で、丈夫なコットンのシンプルでコーディネートし易いお洒落なバッグです。エコバッググレーベースに水玉模様と両サイドにFONDATION LOUIS VUITTONロゴがデザインされ、折り畳んでコンパクトなポーチに収納できます。こちらの商品はルイヴィトンショップで販売されているプロパー商品とは異なり、パリのルイヴィトン財団の美術館でのみ販売されている記念品です。(箱やタグ等は付属しません。)★★記念品なので商品の仕上がりや細部は、ルイヴィトンのショップ基準とは異なり大まかさが見受けられます。(生地の繊維混・シミ・プリントズレ・ほつれ・縫製ミス・二重縫いなど)その点ご了解お願いします。写真2〜9は折り畳まれていた包装袋から撮影のために取り出した直後の状態です。別途在庫から折畳み包装しコンパクトにしてお送りします。トートバッグ・素材綿100%・サイズ 高さ37cm横幅37(底40)マチ8持ち手長さ55立ち上がり24持ち手幅2.5 ※多少の誤差はご容赦下さい。エコバッグ素材ナイロンポケットサイズ14x11 cmバッグサイズ幅42x高71重量103gお手入れ方法洗濯機洗い40°Cアイロン掛け可能タンブル乾燥不可塩素系製品使用不可※公表資料より#フォンダシオンルイヴィトン#ルイヴィトン#トートバッグ#ルイヴィトン美術館ルイヴィトン美術館 トートバッグ エコバッグ フォンダシオンルイヴィトン ギフト プレゼント お祝い 贈り物 誕生日 入学祝い 入社祝い

