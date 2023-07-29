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【素材】 -material-
ティファニー SV925/750 ラブノット リング 10号[g903-5］
Pt950 プラチナ950
【美品】K18サファイア エタニティリング 1.90ct 鑑別書
ダイヤモンド 約0.1カラット
☆通販生活 カタログハウス スパイラルリング プラチナ
ete 限定マイエッセンシャルズ パズルリング "センシュアル"
【サイズ】 -size-
マーガレットハウエル pt900 リング 8号
8号 #48
【ラスト1点】花束のようなモダンなデザインリング K18WG サイズ13号
内径(inner ring size) 15.2mm
エメラルド [1.124ct ] ルース ソーティング
最大幅(max) 4.8mm
ジュエリーマキ／トルコ石 ターコイズ リング
裏側幅(back side) 1.8mm
765.Pt900 リング 指輪 ピンクトルマリン 0.588ct 11.5号
K18 PT900 コンビリング ダイヤ 18金 指輪
【Diamond GRADE】
プラチナpt900 リング ダイヤ0.305 0.45ct 12号 6.11 g
A
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最高級 ロウカン A貨 天然 ヒスイ上質 翡翠 リング 指輪
【weight】
ヴィンテージリング トパーズ レトロ アンティーク 指輪 シルバー
3.31g
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1.00カラットの天然アメジストと0.14カラット天然ダイヤモンドのリング
カラー...シルバー
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材質...プラチナ
【美品】ダイヤモンド0.18ct K18 ゴールドネックレス 高級
装飾...ダイヤモンド
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商品の情報
ブランド
ヨンドシー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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【素材】 -material-Pt950 プラチナ950ダイヤモンド 約0.1カラット【サイズ】 -size-8号 #48内径(inner ring size) 15.2mm最大幅(max) 4.8mm裏側幅(back side) 1.8mm 【Diamond GRADE】A【weight】3.31gカラー...シルバー材質...プラチナ装飾...ダイヤモンド
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最高級のスーパー 704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g リング
375
17分钟前
最高級のスーパー 704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g リング
¥
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704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g
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最高級のスーパー 704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g リング
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