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最高級のスーパー 704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g リング

商品の説明

【素材】 -material-
ティファニー SV925/750 ラブノット リング 10号[g903-5］
Pt950 プラチナ950
【美品】K18サファイア エタニティリング 1.90ct 鑑別書
ダイヤモンド 約0.1カラット
☆通販生活 カタログハウス スパイラルリング プラチナ

ete 限定マイエッセンシャルズ パズルリング "センシュアル"
【サイズ】 -size-
マーガレットハウエル　pt900 リング　8号
8号 #48
【ラスト1点】花束のようなモダンなデザインリング K18WG サイズ13号
内径(inner ring size) 15.2mm
エメラルド [1.124ct ] ルース ソーティング
最大幅(max) 4.8mm
ジュエリーマキ／トルコ石 ターコイズ リング
裏側幅(back side) 1.8mm
765.Pt900 リング 指輪 ピンクトルマリン 0.588ct 11.5号

K18 PT900 コンビリング　ダイヤ　18金　指輪
【Diamond GRADE】
プラチナpt900 リング　ダイヤ0.305 0.45ct 12号　6.11 g
A
【仕上済み】カルティエ　トリニティリング　k18　箱　約8号　cr-15

最高級 ロウカン A貨 天然 ヒスイ上質 翡翠 リング 指輪
【weight】
ヴィンテージリング　トパーズ　レトロ　アンティーク　指輪　シルバー
3.31g
グッチ GUCCI リング 032660-09840 日本サイズ8号 並行輸入品

1.00カラットの天然アメジストと0.14カラット天然ダイヤモンドのリング
カラー...シルバー
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材質...プラチナ
【美品】ダイヤモンド0.18ct K18 ゴールドネックレス　高級
装飾...ダイヤモンド

AHKAH　ダイヤモンド　カナージュリング　8号　箱なし

商品の情報

ブランドヨンドシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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【素材】 -material-Pt950 プラチナ950ダイヤモンド 約0.1カラット【サイズ】 -size-8号 #48内径(inner ring size) 15.2mm最大幅(max) 4.8mm裏側幅(back side) 1.8mm 【Diamond GRADE】A【weight】3.31gカラー...シルバー材質...プラチナ装飾...ダイヤモンド

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最高級のスーパー 704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g リング

17分钟前

最高級のスーパー 704.4℃ Pt950 ダイヤモンド リング 指輪 8号 #48 3.3g リング

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