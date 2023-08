☆激レア柄 新品 by nigo × adidas Originals コラボ Tシャツ 白T

Amazonより早く発送します!即購入OK! 丁寧梱包!送料無料!

当店ではアディダス オリジナルス のTシャツを他にも多数品揃えがございます!

#岡田屋アディダスTシャツXSサイズ一覧

#岡田屋アディダスTシャツ一覧

↑タップで一覧が確認できます☺︎

————————————————————-

□ サイズ表記:XS(メンズ)

※メンズ表記XSですが、女性でも着れます。(ユニセックス)

□ 平置きサイズ

着丈:63cm

身幅:44cm

肩幅:40cm

袖丈:15cm

※素人採寸ですので、多少の誤差がでる可能性がございます。

□ カラー

ホワイト ブルー

□ 素材

綿(コットン):100%

□ 状態

新品 タグ付き 未使用 未着用

□ イチオシ!

アディダスオリジナルス × nigoの激レアTシャツです。

nigoコラボ商品は市場にもあまり出回っていなく、新品タグ付きでの商品はとっても珍しいです!メンズXSということで、少しピチッと着たい方や女性の方におすすめです!

夏はもちろん、春や秋にもアウトドアシーンでの着こなし、部屋着でのおしゃれな着方まで、幅広く活用が可能なトップスです!

【管理番号】

a361z2500

好きな方へ

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

