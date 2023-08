プロレスのレコード23枚セットです。

希少な「ザ・タイガーマスク」にはエルヴィスプレスリーのカバー「好きにならずにいられない」を収録。

初代 タイガーマスク 佐山聡 ピクチャーレコード

中古レコード まとめ売り

店頭に置ききれないものをまとめて安価にて販売してます。

※※※全て盤チェック、中身確認は行っておりません※※※

再生には問題ないと思いますが、極稀に内容違い、盤質悪がございます。安価で出品の為、ご理解ください。

複数出品しております同一アーティストセットにつきましては、枚数の多いセット順にジャケット状態がより良い物や帯付きのものを極力集めております。

日々値下げしていきますので、単品でのお値引きは対応致しません。

送料込みがご希望の方はプロフィールに記載ございます。

仕事の都合で、発送まで数日いただくことがございます。

他にもレコードまとめ売りしてます。以下より検索可能です。

レコード全て #mojareco

アーティスト名で検索する場合 「#mojareco + アーティスト名」

例1:「#mojareco オブコース」

例2:「#mojareco 加川雄三」

二つのIDで出品しておりますので、複数購入で同梱希望の場合は必ず取引メッセージでお知らせください。保管場所が異なりますので、発送にお時間いただく場合がございます。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

プロレスのレコード23枚セットです。希少な「ザ・タイガーマスク」にはエルヴィスプレスリーのカバー「好きにならずにいられない」を収録。初代 タイガーマスク 佐山聡 ピクチャーレコード中古レコード まとめ売り#mojareco 店頭に置ききれないものをまとめて安価にて販売してます。※※※全て盤チェック、中身確認は行っておりません※※※再生には問題ないと思いますが、極稀に内容違い、盤質悪がございます。安価で出品の為、ご理解ください。複数出品しております同一アーティストセットにつきましては、枚数の多いセット順にジャケット状態がより良い物や帯付きのものを極力集めております。日々値下げしていきますので、単品でのお値引きは対応致しません。送料込みがご希望の方はプロフィールに記載ございます。仕事の都合で、発送まで数日いただくことがございます。**********************他にもレコードまとめ売りしてます。以下より検索可能です。レコード全て #mojareco #mojarecサントラアーティスト名で検索する場合 「#mojareco + アーティスト名」例1:「#mojareco オブコース」例2:「#mojareco 加川雄三」二つのIDで出品しておりますので、複数購入で同梱希望の場合は必ず取引メッセージでお知らせください。保管場所が異なりますので、発送にお時間いただく場合がございます。

