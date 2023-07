新しいブランド Control 【美品】One Prussian Reverbリバーブ Blue エフェクター

エフェクトタイプ···リバーブ

今では手に入りにくくなった、大人気の旧デザインです。

つい前日、新品未使用品を購入いたしましたが、ほとんど使っていないうちに、別の機材を購入したため出品することに致しました。

以下、メーカーサイトからの抜粋です。

【メーカー名】

One Control

【メーカー型番】

Prussian Blue Reverb

【ブランド名】

One Control

【商品説明】

One Control ワンコントロール エフェクター リバーブ Prussian Blue Reverb

BJFによる完全新設計のリバーブペダル

圧倒的にナチュラルで立体的に音が拡散するサウンド

リズムに干渉せず、自然なセッティングができるDecayコントロール

キルドライ機能搭載

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

