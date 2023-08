○アイテム名

○付属品

なし

○サイズ

タテ8.5cm

ヨコ10.5cm

マチ0.5cm

平置き実寸

○状態

内側にわずかに擦れがありますが、その他目立った傷汚れのない美品です✨

まだまだ気持ちよくお使いいただけます。

あくまでUSED品のため、神経質な方はご遠慮ください。

写真で状態を確認いただき、気になる点はご質問ください。

○カラー

ブラック 黒色

○素材

レザー 本革

○購入元

大手リサイクルショップ

ストアオークション(鑑定済)

○配送

簡易包装にて1-2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。

23042601500

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

