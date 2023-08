値下げ不可❌❌❌

【極美品・走行極小】

★商品名

⇒ VANS KNU SKOOL ニュースクール

★サイズ

⇒25.5

★【値上げ予定商品】

★使用状況

⇒お出掛け、散歩で3回短時間しました。

距離にして1〜1.5km程です。

比較的綺麗です。

どこを探しても買えない代物となっております。

箱はございませんので別箱を用いて発送させていただきます。

★【コンビニ払いも大大歓迎してます❣️】

★最短明日お届け❣️

★即購入大歓迎⭕️

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

値下げ不可❌❌❌【極美品・走行極小】★商品名 ⇒ VANS KNU SKOOL ニュースクール★サイズ ⇒25.5★【値上げ予定商品】★使用状況⇒お出掛け、散歩で3回短時間しました。距離にして1〜1.5km程です。比較的綺麗です。どこを探しても買えない代物となっております。箱はございませんので別箱を用いて発送させていただきます。★【コンビニ払いも大大歓迎してます❣️】★最短明日お届け❣️★即購入大歓迎⭕️

