Yns ドレス

ビジュ-ベルト、オフショルダー、背部のリボン がついてきます。

⭐︎パニエもつけられます!(ご希望あれば同梱します。)

着用時に裾を引きずるため、毛玉あり。

目立つ汚れは無いですが、裾を引きずるのであるのかもしれません。

色味がワインレッドで汚れとの識別が難しいです。

そのため、商品状態をワンランク下げて、やや傷や汚れありにしています。

クリーニングには出していません。

背中は編み上げ式なのでサイズ調整が可能です。

苦しくなることなく、綺麗に着用できました。

⭐︎サイズ参考

1.肩幅:35

2.脇下一周(ビスチェライン):84

3.バスト:90

4.アンダーバスト:73

5.ウエスト:65

6.ヒップ:92

座位のヒップ:96

7.背丈:42

8.総丈(総丈=背丈+下半身丈):136

9.下半身丈:94

10.胸の位置:25

11.バストの距離:17

12.ヒールの高さ:14

13.身長:154

14.腕の付け根:36

15.二の腕一周:27

16.首周り:32

17.オフショルダー:100

18.袖丈:51

19.ビスチェ位置:12

20.肘一周(一番太い部分):23

⚠︎香りに敏感な方はご購入前にコメントにてご相談ください。(香りあります)

他にもタキシード、イヤリング、ブライダルインナー、ヘッドドレス、CDなど出品しています!

覗いてみて下さい(^^)

カラー···レッド

スタイル···プリンセス

バックスタイル···編み上げ式

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

