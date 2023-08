Brioni ブリオーニのカシミア&シルク織のメンズジャケットです。

イタリーにあるブリオーニで購入した新品のお品です。

ブリオーニの象徴でもある『Ravelloラヴェッロ』フィットは、パーフェクトな最新イタリアクラシコデザインのシルエットを演出してくれるデザインです。

ライニング部分を半裏付けの仕様にすることによって、ブリオーニならではの軽さとフィット感のあるジャケットの仕上がりになります。

○ブリオーニ 『Ravelloラヴェッロ』フィット

【サイズ 46】 日本サイズ M

着丈75cm、肩幅44cm、袖丈65cm、身幅48cm(脇下幅出し2cm可)

上質なカシミアと卓越した職人技のサルトリア製法を融合した他とは違うハイクラスのジャケットです。

精巧かつ卓越した熟練技によって作られた、ラグジュアリーでエレガントなデザインの仕上がりは、まさにブリオーニならではの逸品です。

職人の手作業によって丁寧に仕立てられていますので、ソフトで非常に軽い上質な着心地になります。

『ラヴェッロ』フィットは、ブリオーニ定番の『ブルニコ』をベースに、ショルダーラインをソフトにしたデザインです。

フロントのシングルプレスト2つボタンのスタンスを高くすることで、上品かつエフォートレスな雰囲気を演出してくれます。

襟部分は細めのノッチドラペル。

ブリオーニならではのセカンドスキン的なフィット感を出すため、ライニング部分は軽さ重視の半裏の仕様です。

細ければ細いほど高品質と言われております極細のカシミア毛とシルク糸を、職人の手作業によってブルーとブラックのギンガムチェック柄に綺麗に織り込んで、最高品質のシルク&カシミア生地に仕上げました。

49%カシミアに51%シルクを混紡することによって、より滑らかな肌触りになります。

ブリオーニの中古品が沢山出回っているようですが、こちらは間違いなくブリオーニの製品です。

本物のブリオーニのジャケットを是非この機会にご検討くださいませ。

商品ページ、文章等の無断転載は禁止です。万が一無断転載を発見した場合は、事務局へ削除依頼の通報をします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ブリオーニ 商品の状態 新品、未使用

Brioni ブリオーニのカシミア&シルク織のメンズジャケットです。イタリーにあるブリオーニで購入した新品のお品です。 ブリオーニの象徴でもある『Ravelloラヴェッロ』フィットは、パーフェクトな最新イタリアクラシコデザインのシルエットを演出してくれるデザインです。ライニング部分を半裏付けの仕様にすることによって、ブリオーニならではの軽さとフィット感のあるジャケットの仕上がりになります。 ○ブリオーニ 『Ravelloラヴェッロ』フィット【サイズ 46】 日本サイズ M着丈75cm、肩幅44cm、袖丈65cm、身幅48cm(脇下幅出し2cm可) 上質なカシミアと卓越した職人技のサルトリア製法を融合した他とは違うハイクラスのジャケットです。精巧かつ卓越した熟練技によって作られた、ラグジュアリーでエレガントなデザインの仕上がりは、まさにブリオーニならではの逸品です。職人の手作業によって丁寧に仕立てられていますので、ソフトで非常に軽い上質な着心地になります。 『ラヴェッロ』フィットは、ブリオーニ定番の『ブルニコ』をベースに、ショルダーラインをソフトにしたデザインです。フロントのシングルプレスト2つボタンのスタンスを高くすることで、上品かつエフォートレスな雰囲気を演出してくれます。 襟部分は細めのノッチドラペル。ブリオーニならではのセカンドスキン的なフィット感を出すため、ライニング部分は軽さ重視の半裏の仕様です。 細ければ細いほど高品質と言われております極細のカシミア毛とシルク糸を、職人の手作業によってブルーとブラックのギンガムチェック柄に綺麗に織り込んで、最高品質のシルク&カシミア生地に仕上げました。49%カシミアに51%シルクを混紡することによって、より滑らかな肌触りになります。 ブリオーニの中古品が沢山出回っているようですが、こちらは間違いなくブリオーニの製品です。本物のブリオーニのジャケットを是非この機会にご検討くださいませ。商品ページ、文章等の無断転載は禁止です。万が一無断転載を発見した場合は、事務局へ削除依頼の通報をします。

