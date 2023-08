【ラッピング不可】 エア ズーム インフィニティツアーネクスト％ NRG スニーカー

サイズ25.5cm

マスターズでブルックス・ケプカが

着用していたモデルです。

即日発送可能です!

◇インフィニティ ツアーに寄せられたフィードバックに基づき改良を重ねて生まれたのが、ナイキ エア ズーム インフィニティ ツアー NXT%です。

◇全体のボリュームを増やして、余裕のある履き心地を提供します。 前足部に大型のZoom Airユニットを2つ配置して、スイング時のエネルギー移動を強化しています。

◇滑りを抑えるために、必要な部分のトラクションを強化しました。 その結果、魅力的なデザインディテールを全体に散りばめた、驚くほど反発力の高い快適なシューズが誕生しました。

エア ジョーダン ゴルフ

メインカラー···ゴールドイエロー

人気モデル···NIKE エアマックス90

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···ゴルフ

特徴/機能/素材···防水

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

