ブルーを基調とした様々な柄の生地をパッチワークして仕立てたサロペット。

シルクバルーンドレス トゥデイフル

ワンピースのようにも見えるラップデザインでスッキリとしたIラインシルエットです。

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ ロングワンピース 総柄



susuri 麻 ロングワンピース

春先はロンT、夏はタンクトップと合わせて、長期間活躍するかと思います。

美品✨ヌキテパ ロングシャツワンピース ピンク リボン ゆったりフリーサイズ



PINK HOUSE 野いちご柄 ロング ワンピース 黒 ブラック 花柄

とても気に入っていたのですが、年齢とともに服の趣味が変わり出番がなくなったため、出品します。

INORI4U 着物リメイクワンピース ハンドメイド 縮緬 大人ハイカラドレス



グレースコンチネンタル シアーリップルカットワンピース



Naptime

麻 60% 綿 40%

Fit me order リボン スクエアネック Aライン ワンピ マキシ丈



アンスリウムプリントワンピース

size0

社交ダンス ドレス 衣装 ワンピース モダンドレス スタンダードドレス



mina perhonen リボンフレーム 半袖 ワンピース ミナペルホネン

胸囲:92cm

専用出品 3点まとめ売り

ワタリ:40cm

⦅美品⦆apuweiser-riche マーメイドレースワンピース

股上:54cm

22ss JENNE カシュクール フレアワンピース ペチコート M ネイビー

右裾:41cm

TOMORROWLAND Ballsey グレンチェック ジャンパースカート

左裾:40cm

Babaghuri ヨーガンレール ロングワンピース アシンメトリー 変形 M

股下:50cm

KETTY●ケティ●ジャンパースカート●スカート●M●花●薔薇●バラ

脇丈:103.5cm

新品スナイデルsnidel ラッフルカラーワンピース

肩紐:40cm

マメ 19AW Lace Sleeves A-Line Dress



FRAY I.D ニットコンビティアードワンピース ベージュ



Antonio Berardi ロングドレス イブニングドレス ブラック 黒

ホームクリーニング済です。

♡新品♡eimy istoire ニットドッキングプリーツワンピース

色褪せや破れはありませんが、自宅保管品、中古品である事を理解いただける方にお譲りできればと思います。

【美品】ルジェルブルー レースワンピース サイズ36 黒

※ご購入後の返品、返金には対応致しかねます。

くてくてコーデュロイギャザードレス



-/43 フォロー感謝割 manami様専用 ROSEBUD 花柄 ワンピース

また、小さくたたんで発送いたしますので、ご了承ください。

パーティドレス ピンク ロングスカート ストロベリーフィールズ

ご不明な点がございましたらコメントお願いします。

THE HINOKI hinokiラップロングワンピースネイビーサイズ1



美品♡ アナイ ロングワンピース ウエストリボン 花柄 ボタニカル 38



23区ALBINI JERSEY バックボタン ワンピース 17号



ラグナムーン LADYドッキングベアジャガードドレス

カラー···ブルー

新品タグあり FRAY I.D ケープカラーシャツワンピース

柄・デザイン···その他

セレクトショップ購入シルク100%ワンピース

袖丈···袖なし

【新品】Rirandture ノースリーブ ネイビー フリル シフォン 花柄

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ S ブランド キャピタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

