お知らせ ログイン 会員登録 出品
人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング

商品の説明

こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。
【美品】ポイントダイヤ0.15ct ピンキーリング　K18
ご覧頂きありがとうございます。
【美品】 HERMES リング ニロティカスエクラ 53 9号 925シルバー

エメラルドリング(美品)
★素材★
4℃ K18イエローゴールド　プラチナ リング　8号

vintage あこやパールリング 18k 指輪
石：ダイヤモンド　1.22ct 刻印あり
アガット　ラリマーリング　11号

確認用　0.719ダイヤモンドリング　中央宝后鑑定書付き
デザイン全体：縦約1cm×横約3.3cm
✴︎極美品　PT900 プラチナ 1.80ct 翡翠 0.69ct ダイヤ リング

特大 本物 Pt900 シトリン トパーズ ダイヤモンド リング
地金：K18WG 刻印あり
【新品仕上げ済】ティファニー スタッキングバンドリング 1Pダイヤ K18 中古

アルティーダウード リング 13号
サイズ：14号(サイズ変更可)
爽やかブルー⭐️アクアマリン＆ダイヤモンド✨リング✨約10号✨簡易鑑別付✨指輪

⭐天然アクアマリン ダイヤ リング k18 5.2ct
状態：鑑定済
mococo様専用Jewel closet by L&Co. ダイヤモンドリング

ete K10 ピンキーリング

K18 リング 11号 ゴールド 華奢リング
★補足コメント★
【♥美品♥】 GUCCI モチーフリング 12号 インターロッキングG
1.22ctダイヤモンドK18WGパヴェリングのご紹介です。✨✨
K18 YG パヴェリング ダイヤモンド 1.00ct 19〜20号 大きめ
メレダイヤモンドの細やかな輝きが特徴のパヴェ リングでございます。シンプルなデザインですので使いやすいかと思います。✨✨
天然 ピンクダイヤモンド ダイヤモン プラチナ 13号 リング

vintage ヴィンテージ mexico リング指輪 silver925

メキシコオパール⭐プラチナリング⭐ファイヤーオパール？⭐2.11カラット
005562VAOW134
【希少】US NAVY 蛇腹ブレスレット ハート パール 貝 勿忘草
#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#ハーフエタニティ#フルエタニティ#大粒#マーキース#ハーフ#ブリリアント#マリッジ#結婚#パヴェ #メレ

0.5カラット　ハーフエタニティ　証明書付き　ダイヤ　K18YG

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ティファニー 925 1837 ナロー リング 12.5号[g85-93］

カルティエ　ピンクゴールド　ミニラブリング

マルコムベッツ 2017シーズン限定モデル 定価60万円 リング

ダイヤモンドピンキーリング k18 Pt900 0.15ct 1号

K18マベパールリング

【新品仕上げ済】ミキモト ダイヤモンドリング Pt950 0.04ct 7.5号

ハリーウィンストン プリンセス ダイヤモンド リング Pt950 9号

K18 プラチナ リング

アルティーダウード　牡羊座　13号
こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。★素材★石：ダイヤモンド　1.22ct 刻印ありデザイン全体：縦約1cm×横約3.3cm地金：K18WG 刻印ありサイズ：14号(サイズ変更可)状態：鑑定済★補足コメント★1.22ctダイヤモンドK18WGパヴェリングのご紹介です。✨✨メレダイヤモンドの細やかな輝きが特徴のパヴェ リングでございます。シンプルなデザインですので使いやすいかと思います。✨✨005562VAOW134#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#ハーフエタニティ#フルエタニティ#大粒#マーキース#ハーフ#ブリリアント#マリッジ#結婚#パヴェ #メレ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング

47分钟前

人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング

¥129,800 ¥59,708

(税込) 送料込み
11
16
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d5502d

 356

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (16)

d5502d
人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング 人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング
© www.inba.net, Inc.