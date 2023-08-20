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商品の説明
こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。
【美品】ポイントダイヤ0.15ct ピンキーリング K18
ご覧頂きありがとうございます。
【美品】 HERMES リング ニロティカスエクラ 53 9号 925シルバー
エメラルドリング(美品)
★素材★
4℃ K18イエローゴールド プラチナ リング 8号
vintage あこやパールリング 18k 指輪
石：ダイヤモンド 1.22ct 刻印あり
アガット ラリマーリング 11号
確認用 0.719ダイヤモンドリング 中央宝后鑑定書付き
デザイン全体：縦約1cm×横約3.3cm
✴︎極美品 PT900 プラチナ 1.80ct 翡翠 0.69ct ダイヤ リング
特大 本物 Pt900 シトリン トパーズ ダイヤモンド リング
地金：K18WG 刻印あり
【新品仕上げ済】ティファニー スタッキングバンドリング 1Pダイヤ K18 中古
アルティーダウード リング 13号
サイズ：14号(サイズ変更可)
爽やかブルー⭐️アクアマリン＆ダイヤモンド✨リング✨約10号✨簡易鑑別付✨指輪
⭐天然アクアマリン ダイヤ リング k18 5.2ct
状態：鑑定済
mococo様専用Jewel closet by L&Co. ダイヤモンドリング
ete K10 ピンキーリング
K18 リング 11号 ゴールド 華奢リング
★補足コメント★
【♥美品♥】 GUCCI モチーフリング 12号 インターロッキングG
1.22ctダイヤモンドK18WGパヴェリングのご紹介です。✨✨
K18 YG パヴェリング ダイヤモンド 1.00ct 19〜20号 大きめ
メレダイヤモンドの細やかな輝きが特徴のパヴェ リングでございます。シンプルなデザインですので使いやすいかと思います。✨✨
天然 ピンクダイヤモンド ダイヤモン プラチナ 13号 リング
vintage ヴィンテージ mexico リング指輪 silver925
メキシコオパール⭐プラチナリング⭐ファイヤーオパール？⭐2.11カラット
005562VAOW134
【希少】US NAVY 蛇腹ブレスレット ハート パール 貝 勿忘草
#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#ハーフエタニティ#フルエタニティ#大粒#マーキース#ハーフ#ブリリアント#マリッジ#結婚#パヴェ #メレ
0.5カラット ハーフエタニティ 証明書付き ダイヤ K18YG
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
ティファニー 925 1837 ナロー リング 12.5号[g85-93］
カルティエ ピンクゴールド ミニラブリング
マルコムベッツ 2017シーズン限定モデル 定価60万円 リング
ダイヤモンドピンキーリング k18 Pt900 0.15ct 1号
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【新品仕上げ済】ミキモト ダイヤモンドリング Pt950 0.04ct 7.5号
ハリーウィンストン プリンセス ダイヤモンド リング Pt950 9号
K18 プラチナ リング
アルティーダウード 牡羊座 13号
こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。★素材★石：ダイヤモンド 1.22ct 刻印ありデザイン全体：縦約1cm×横約3.3cm地金：K18WG 刻印ありサイズ：14号(サイズ変更可)状態：鑑定済★補足コメント★1.22ctダイヤモンドK18WGパヴェリングのご紹介です。✨✨メレダイヤモンドの細やかな輝きが特徴のパヴェ リングでございます。シンプルなデザインですので使いやすいかと思います。✨✨005562VAOW134#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#ハーフエタニティ#フルエタニティ#大粒#マーキース#ハーフ#ブリリアント#マリッジ#結婚#パヴェ #メレ
商品の情報
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目立った傷や汚れなし
人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング
375
47分钟前
人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング
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(税込) 送料込み
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リング
★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
d5502d
356
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
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人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング
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