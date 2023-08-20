人気ブランド新作豊富 ★1.22ct★パヴェ ✨メレダイヤモンドK18WGリング指輪 リング

こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。

【美品】ポイントダイヤ0.15ct ピンキーリング K18

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【美品】 HERMES リング ニロティカスエクラ 53 9号 925シルバー



エメラルドリング(美品)

★素材★

4℃ K18イエローゴールド プラチナ リング 8号



vintage あこやパールリング 18k 指輪

石：ダイヤモンド 1.22ct 刻印あり

アガット ラリマーリング 11号



確認用 0.719ダイヤモンドリング 中央宝后鑑定書付き

デザイン全体：縦約1cm×横約3.3cm

✴︎極美品 PT900 プラチナ 1.80ct 翡翠 0.69ct ダイヤ リング



特大 本物 Pt900 シトリン トパーズ ダイヤモンド リング

地金：K18WG 刻印あり

【新品仕上げ済】ティファニー スタッキングバンドリング 1Pダイヤ K18 中古



アルティーダウード リング 13号

サイズ：14号(サイズ変更可)

爽やかブルー⭐️アクアマリン＆ダイヤモンド✨リング✨約10号✨簡易鑑別付✨指輪



⭐天然アクアマリン ダイヤ リング k18 5.2ct

状態：鑑定済

mococo様専用Jewel closet by L&Co. ダイヤモンドリング



ete K10 ピンキーリング



K18 リング 11号 ゴールド 華奢リング

★補足コメント★

【♥美品♥】 GUCCI モチーフリング 12号 インターロッキングG

1.22ctダイヤモンドK18WGパヴェリングのご紹介です。✨✨

K18 YG パヴェリング ダイヤモンド 1.00ct 19〜20号 大きめ

メレダイヤモンドの細やかな輝きが特徴のパヴェ リングでございます。シンプルなデザインですので使いやすいかと思います。✨✨

天然 ピンクダイヤモンド ダイヤモン プラチナ 13号 リング



vintage ヴィンテージ mexico リング指輪 silver925



メキシコオパール⭐プラチナリング⭐ファイヤーオパール？⭐2.11カラット

005562VAOW134

【希少】US NAVY 蛇腹ブレスレット ハート パール 貝 勿忘草

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

こんにちは( ^ω^ )dpジュエリーです。ご覧頂きありがとうございます。★素材★石：ダイヤモンド 1.22ct 刻印ありデザイン全体：縦約1cm×横約3.3cm地金：K18WG 刻印ありサイズ：14号(サイズ変更可)状態：鑑定済★補足コメント★1.22ctダイヤモンドK18WGパヴェリングのご紹介です。✨✨メレダイヤモンドの細やかな輝きが特徴のパヴェ リングでございます。シンプルなデザインですので使いやすいかと思います。✨✨005562VAOW134#ダイヤモンド #ダイヤ #リング #指輪 #ダイヤリング #ジュエリー #アクセサリー #プレゼント #エタニティ#18金 #K18#プラチナ#一粒#ハーフエタニティ#フルエタニティ#大粒#マーキース#ハーフ#ブリリアント#マリッジ#結婚#パヴェ #メレ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

0.5カラット ハーフエタニティ 証明書付き ダイヤ K18YGティファニー 925 1837 ナロー リング 12.5号[g85-93］カルティエ ピンクゴールド ミニラブリングマルコムベッツ 2017シーズン限定モデル 定価60万円 リングダイヤモンドピンキーリング k18 Pt900 0.15ct 1号K18マベパールリング【新品仕上げ済】ミキモト ダイヤモンドリング Pt950 0.04ct 7.5号ハリーウィンストン プリンセス ダイヤモンド リング Pt950 9号K18 プラチナ リングアルティーダウード 牡羊座 13号