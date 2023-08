DIESEL KID CEREMONY STYLE

美品 ディーゼル キッズ 男女 スモーキー ジャケット サイズ8

サイズ125㎝〜135㎝

※135㎝は細身の方なら大丈夫かと思います。

サイズアウトにて出品いたします。

使用頻度は少なく美品です。

クリーニング済みです。

定価4万相当。

ディーゼルのフォーマルジャケットです。

肩から袖まで生地が切り返してあり、オシャレ感は勿論、子供が着やすく動きやすいデザインです。

フォーマルはもちろん、カジュアルにも着こなせるかと思います。

美品 ディーゼル キッズ 男女 スモーキー ジャケット サイズ8

フォーマル使用にて、我が家は現在UP中のディーゼルドレスと合わせて着用しました。ジーパンと合わせてもオシャレです。合わせてご覧下さい!

発送は折りたたみコンパクトに発送させていただきます。ご了承下さい。

★男女子供服多数UP中です。

もしよろしければホーム画面へお立ち寄り下さい★

(╹◡╹)マハロ♪

発表会

お祝い

パーティー

バイオリン

ピアノ

ユニセックス

男女

男の子

女の子

卒業式

入学式

七五三

結婚式

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ 130cm ブランド ディーゼル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

