【人気ショップが最安値挑戦！】 90s USA製 CONVERSE ALLSTAR Hi 27cm 生成り スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

こちらは90年代箱付きのUSA製 コンバース オールスター ハイカットになります。

●サイズ

表記サイズ8 1/2 (27cm)

●カラー

生成り/オフホワイト(ナチュラル)

●備考

MADE IN USA

●詳細

USEDにはなりますが当時のオリジナルの箱付きです。

多少のシミ等は見られますが、着用時にはさほど目立ちません。

※出品に際して1度クリーニングしています。

ヒールパッチのMADE IN USAの表記は擦れていますが、インソールの印字はしっかり残っています。

ソール自体の減りは少なく、硬化やラバーの劣化もありません。

今後も相場が上がり続けるのは間違いないアメリカ製のコンバースですので、お探しの方はぜひこの機会にご検討ください。

こちらの商品以外にも国内外のブランド古着やセレクト品ヴィンテージ品など多数出品しておりますので、そちらも是非御覧ください。

メインカラー···ホワイト、ベージュ

人気モデル···converse オールスター

スニーカー型···ハイカット(High)

特徴/機能/素材···USA製

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 やや傷や汚れあり

