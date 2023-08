クラシック ロウロウマウンテンワークス　バンビ　X-pac リュック/バックパック

ご覧いただきありがとうございます。

■カラー: Slate Gray

■背面長: 430mm

■容量: 26-28L

■重量: 480g

■素材: X-Pac (VX21), Spectra X-Grid

■生産国: 日本

新品購入後、3回使用しております。

目立つ傷や汚れはありませんが、

使用による小傷やスレ等はあると思います。

画像をご確認いただき中古品とご理解の上

ご購入ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

