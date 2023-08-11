クラシック ロウロウマウンテンワークス　バンビ　X-pac リュック/バックパック

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■素材: X-Pac (VX21), Spectra X-Grid
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使用による小傷やスレ等はあると思います。
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ご覧いただきありがとうございます。RawLow Mountain Works Bambi X-Pacロウロウマウンテンワークス バンビ X-pac■カラー: Slate Gray■背面長: 430mm■容量: 26-28L■重量: 480g■素材: X-Pac (VX21), Spectra X-Grid■生産国: 日本新品購入後、３回使用しております。目立つ傷や汚れはありませんが、使用による小傷やスレ等はあると思います。画像をご確認いただき中古品とご理解の上ご購入ください。