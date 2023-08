sorry a bootleg program

STUDIO SHOES

スタジオを無限に周回する為に作られたスタジオシューズ

ドイツ軍のトレーニングシューズだったジャーマントレーナーを忠実にブートし、劣悪なスタジオを駆け回ると秒で汚れてしまう部分を改色。やっぱり汚れた靴は嫌ですね。

また着脱とカーフ風味に変更されたアクションレザーはメゾンブランドシューズ風味な柔らかな履き心地。

285g(43size)の超軽量でコンフィークッシュに肉薄する軽さ

床が薄すぎて修道院のように静かに歩く必要のあるスタジオにはマストなシューズだ。

SIZE&FIT GUIDE

(cm)

45 : 27.5~28.5

ラストがEUサイズかつ非常に柔らかい素材を使用しているのでサイズが不思議なことになっておりますので、サイズガイドを基にご検討ください。

右側値がシンデレラフィット。

左側値が下限値になりインソール推奨。

どちらのサイズでも紐はタイトにジャーマントレーナー本来のシルエットを活かして履いた方がフィットします。

また足が幅広の方でもワンサイズあげる必要はありません。柔らかいので大丈夫です。

幅細の方はワンサイズ下げても良いかもしれません。

付属品:

靴本体

箱

ドッグタグ

ステッカー

新品未使用

即完売でもう在庫はないのでお探しの方は是非!!

よろしくお願い致します^_^

Supreme Fuckin Awesome North Face Patagonia Nike Adidas SB Converse Cons Vans ARC'TERYX Columbia Carhartt ennoy スタイリスト私物 Palace Anti Hero vintage keen camp fishing outdoor オリバーピープルズ OLIVER PEOPLES eyevan7285 アイヴァン トムフォード TOMFORD アヤメ ayame レイバン moscot コムデギャルソン PERSOL 白山眼鏡 金子眼鏡 モスコット THOM BROWNE トムブラウン ADSR マルジェラ

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm 商品の状態 新品、未使用

