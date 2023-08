数‌あ‌る‌中‌か‌ら‌ご‌覧‌い‌た‌だ‌き‌あ‌り‌が‌と‌う‌ご‌ざ‌い‌ま‌す (人''▽`)

商品説明 (5-22-1)

ブランド: le coq ルコック

カラー :グリーン×イエロー

サイズ :Mサイズ

素材 :ポリエステル

透け感 :なし

裏地 :あり

◆ポイント

ブラジルカラートラックジャケット希少モデル

とにかく 他で見ない本当にカワ(・∀・)イイ!!お品

季節を問わないデイリーにもお出かけにも着られる。

何にでも合わせやすく、着心地もとても良いですよ

ミックスコーデに大活躍!

ボトムス次第で色んな顔に!ぜひ、一着いかがでしょうか

◆状態

目立った傷なしの美品。

お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい

検品はしっかりしておりますが、気付けなかったダメージがある場合がございます

多少の傷汚れ等は中古品として予めご了承下さい

感じ方に個人差がありますので、中古品にご理解頂ける方にお願い致します。

折畳んで、圧縮してお送りする場合もございます

折じわ等付く事がございますので、ご了承下さい。

日本郵便↔ヤマト運輸に変更等、配送方法は発送元である当方にお任せ願います。

◆実寸サイズ(多少の誤差はあります。)

着丈:60cm

肩幅:45cm

身幅:50cm

袖丈:60cm

タグ表記

身長167~173㎝

胸囲89~95㎝

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルコックスポルティフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数‌あ‌る‌中‌か‌ら‌ご‌覧‌い‌た‌だ‌き‌あ‌り‌が‌と‌う‌ご‌ざ‌い‌ま‌す (人''▽`)商品説明 (5-22-1)ブランド: le coq ルコックカラー :グリーン×イエローサイズ :Mサイズ素材 :ポリエステル透け感 :なし裏地 :あり◆ポイントブラジルカラートラックジャケット希少モデルとにかく 他で見ない本当にカワ(・∀・)イイ!!お品季節を問わないデイリーにもお出かけにも着られる。何にでも合わせやすく、着心地もとても良いですよミックスコーデに大活躍!ボトムス次第で色んな顔に!ぜひ、一着いかがでしょうか ◆状態目立った傷なしの美品。お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承下さい検品はしっかりしておりますが、気付けなかったダメージがある場合がございます多少の傷汚れ等は中古品として予めご了承下さい感じ方に個人差がありますので、中古品にご理解頂ける方にお願い致します。折畳んで、圧縮してお送りする場合もございます折じわ等付く事がございますので、ご了承下さい。日本郵便↔ヤマト運輸に変更等、配送方法は発送元である当方にお任せ願います。◆実寸サイズ(多少の誤差はあります。)着丈:60cm肩幅:45cm身幅:50cm袖丈:60cmタグ表記身長167~173㎝胸囲89~95㎝

