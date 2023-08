日本に Gショック電波ソーラー最新機種Bluetooth搭載G-SHOCK20気圧防水 腕時計(デジタル)

Gショック電波ソーラー最新機種

【商品詳細】

CASIO G-SHOCK ORIGIN CITY CAMOUFLAGE SERIES デジタル オールブラック ◆タフネスを追求し進化を続けるG-SHOCKから、都会の街とアウトドアカルチャーを掛け合わせたアーバンアウトドアがテーマの「シティ・カモフラージュ・シリーズ」が登場。カラーリングはベースカラーのブラックにアクセントカラーを加えることで、都会の街のネオンを表現。定番のスクエアモデルで、ソーラーパネル部分がモノクロのカモフラージュ状の模様が特徴のデザイン。ストリートファッションにぴったりのカジュアルでスタイリングしやすいモデルです。

駆動方式電波ソーラー

素材:ケース樹脂

素材:ベルト樹脂

風防無機ガラス

文字盤カラーブラック

ベルトカラーブラック

サイズ(縦×横×厚)約48.9×42.8×13.4mm

重さ約53g

仕様・耐衝撃構造(ショックレジスト)

・20気圧防水

・タフソーラー(ソーラー充電システム)

・電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、

・<日本>受信電波:JJY、周波数:40kHz/60kHz(福島/九州両局対応モデル)

・<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz

・<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz/77.5kHz

・<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz

・モバイルリンク機能(対応携帯電話とのBluetooth通信による機能連動)

・ワールドタイム5本:世界39都市(39タイムゾーン、サマータイム自動設定機能付き)

・ストップウォッチ(1/100秒(1時間未満)/1秒(1時間以上)、24時間計、スプリット付き)

・タイマー

・時刻アラーム5本

・時報

・バッテリー充電警告機能

・パワーセービング機能

・フルオートカレンダー

・12/24時間制表示切替

・操作音ON/OFF切替機能

・日付表示(月/日表示入替)

・曜日表示(英・西・仏・独・伊・露の6ヵ国語切替)

・LEDバックライト

・LED:ホワイト

付属品取扱説明書(英字)

G-SHOCKオリジナルボックス

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 新品、未使用

