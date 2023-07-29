卸売 チェック ラッツ シャツ MASSES ネイバーフッド チャレンジャー シャツ

RATS / CHECK SHIRT
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チェック ネルシャツ
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質感が良く、素肌に触れても気持ちの良いコットン素材のネルシャツ。
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チェック柄は織りではなく、起毛させた生地を一度染めて、その上からプリントを施すことで表現している。
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裾のラウンドは緩やかにしているのでタックアウトして着ても野暮ったくならず、様々な着方にマッチする。
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アメカジやサーフといったスタイルはもちろん、自由なコーディネイトで楽しめます。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ラッツ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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RATS / CHECK SHIRT チェック ネルシャツ質感が良く、素肌に触れても気持ちの良いコットン素材のネルシャツ。チェック柄は織りではなく、起毛させた生地を一度染めて、その上からプリントを施すことで表現している。裾のラウンドは緩やかにしているのでタックアウトして着ても野暮ったくならず、様々な着方にマッチする。アメカジやサーフといったスタイルはもちろん、自由なコーディネイトで楽しめます。【color】Red【size】L【material】 cotton100%藤原 ヒロシ滝沢 伸介フラグメントフラグメントデザイン長瀬智也木村拓哉キムタクダブルタップスCHALLENGERNEIGHBORHOODphazerゲーリーヤマモトキャプテンズヘルム東京インディアンズポークチョップシュプリームRonHermanMASSEStokyoindianssupremeBoxlogowtapsporkchop descendant ratsゴローズ goros skatesamscams
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ラッツ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし