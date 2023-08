卸売 チェック ラッツ シャツ MASSES ネイバーフッド チャレンジャー シャツ

RATS / CHECK SHIRT

質感が良く、素肌に触れても気持ちの良いコットン素材のネルシャツ。

チェック柄は織りではなく、起毛させた生地を一度染めて、その上からプリントを施すことで表現している。

裾のラウンドは緩やかにしているのでタックアウトして着ても野暮ったくならず、様々な着方にマッチする。

アメカジやサーフといったスタイルはもちろん、自由なコーディネイトで楽しめます。

【color】

Red

【size】

L

【material】

cotton100%

藤原 ヒロシ

滝沢 伸介

フラグメント

フラグメントデザイン

長瀬智也

木村拓哉

キムタク

ダブルタップス

CHALLENGER

NEIGHBORHOOD

phazer

ゲーリーヤマモト

キャプテンズヘルム

東京インディアンズ

ポークチョップ

シュプリーム

RonHerman

MASSES

tokyoindians

supreme

Boxlogo

wtaps

porkchop

descendant

rats

ゴローズ

goros

skate

sams

cams

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラッツ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

