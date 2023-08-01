【楽ギフ_のし宛書】 LG gram 14Z90P ノートPC

LG gram のノートパソコンです。商品詳細は下記です。

爆速新品SSD1TB 東芝Dynabook AZ65/GB 高性能 第八世代i7

購入は2021年6月です。

MacBook Air Retina 13-inch 2020 シルバー

新しいパソコン購入に伴い、出品します。

⑥SZ6 レッツノート SSD256GB 軽い メモリ8GB オフィス2021

使用に伴う傷や使用感はあると思いますが、通常使用に支障はございません。

良品 Panasonic Let's note CF-SZ6

付属の充電アダプターがあります。

中古美品レッツノートSV7 i5 8G/256GB Office2021認証済

即購入可能です。

良品 Lenovo X260 Corei7 Ram16gb Office付き ②

よろしくお願い申し上げます。

ハイスペック Core i7/8GB/1000GB/1TBノートパソコン⭐️k5



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LG ノートパソコン gram 999g/バッテリー最大37時間/Core i5/14インチ WUXGA(1920×1200)/メモリ 8GB/SSD 512GB/Thunderbolt4/ブラック/14Z90P-KA55J (2021年モデル)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

LG gram のノートパソコンです。商品詳細は下記です。購入は2021年6月です。新しいパソコン購入に伴い、出品します。使用に伴う傷や使用感はあると思いますが、通常使用に支障はございません。付属の充電アダプターがあります。即購入可能です。よろしくお願い申し上げます。LG ノートパソコン gram 999g/バッテリー最大37時間/Core i5/14インチ WUXGA(1920×1200)/メモリ 8GB/SSD 512GB/Thunderbolt4/ブラック/14Z90P-KA55J (2021年モデル)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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