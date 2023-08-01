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【楽ギフ_のし宛書】 LG gram 14Z90P ノートPC

商品の説明

LG gram のノートパソコンです。商品詳細は下記です。
爆速新品SSD1TB 東芝Dynabook AZ65/GB 高性能 第八世代i7
購入は2021年6月です。
MacBook Air Retina 13-inch 2020 シルバー
新しいパソコン購入に伴い、出品します。
⑥SZ6　レッツノート　SSD256GB　軽い メモリ8GB　オフィス2021
使用に伴う傷や使用感はあると思いますが、通常使用に支障はございません。
良品 Panasonic Let's note CF-SZ6
付属の充電アダプターがあります。
中古美品レッツノートSV7 i5 8G/256GB Office2021認証済
即購入可能です。
良品 Lenovo X260 Corei7 Ram16gb Office付き ②
よろしくお願い申し上げます。
ハイスペック Core i7/8GB/1000GB/1TBノートパソコン⭐️k5

[画面 X]MacBookPro 14インチM1 PRO
LG ノートパソコン gram 999g/バッテリー最大37時間/Core i5/14インチ WUXGA(1920×1200)/メモリ 8GB/SSD 512GB/Thunderbolt4/ブラック/14Z90P-KA55J (2021年モデル)

東芝 タッチ液晶 U63J i7 7500U 256G 8G ノートパソコン

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

限定1台❤️めちゃかわピンクVAIOノートパソコン✨初心者向け初期設定済み✨カメラ

Microsoft Surface 3 128GB
LG gram のノートパソコンです。商品詳細は下記です。購入は2021年6月です。新しいパソコン購入に伴い、出品します。使用に伴う傷や使用感はあると思いますが、通常使用に支障はございません。付属の充電アダプターがあります。即購入可能です。よろしくお願い申し上げます。LG ノートパソコン gram 999g/バッテリー最大37時間/Core i5/14インチ WUXGA(1920×1200)/メモリ 8GB/SSD 512GB/Thunderbolt4/ブラック/14Z90P-KA55J (2021年モデル)

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商品の状態やや傷や汚れあり

【楽ギフ_のし宛書】 LG gram 14Z90P ノートPC

4分钟前

【楽ギフ_のし宛書】 LG gram 14Z90P ノートPC

¥55,000 ¥29,700

(税込) 送料込み
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    4. LG gram 14Z90P
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

ced8ac1

 1428

本人確認済
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コメント (18)

ced8ac1
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