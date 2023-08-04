品質が完璧 良品　フェンディ の黒のTシャツ　最終値下げ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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身幅 52

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袖丈···半袖

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柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

着用回数少なめ、2度ほど使用しホームクリーニング済み綺麗な方だと思います。ストレッチありサラッとした感じで高級感があります。身幅 52着丈 642万よりの最終値下げです。カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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