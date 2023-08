【本物保証】 中古　正規品　抱き枕カバー　セット　彼女のセイイキ他 その他

『彼女のセイイキ』『妹のセイイキ』『学校のセイイキ』

各同梱特典の抱き枕カバー

秋善冬華 名瀬ゆかな 鳳マイカ です

オマケ(?)で右下に写ってる物をお付けします(画像2も参考に)

抱き枕カバーにしか興味無いのでコレが何かはわかりませんが カバー単品で買うよりコレとセットの方が(一部今でも)安かったので買っただけです 一番上の物だけ大箱が欠品してます

詳しくは ↓ で検索してみてください

【feng】セイイキシリーズ 抱き枕カバー

お願い

1 商品の発送はほぼ週末にしか出来ません

2 即購入OK 出来るだけ挨拶等省略推奨

3 喫煙やペットは無いです

4 画像の追加うけたまわります

5 中古品の理解をお願いします

6 (new) 値下げ交渉につきましては プロフィールに記載しました

(1~6の詳細はプロフィールに記載してます 必読ではありませんが購入意欲がおありでしたら読んでみる事をオススメします)

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

