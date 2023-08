予約販売 MOSAIC.WAV アメリカ製 モザイクウェブ アニメT アーティストキャラT Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ホワイト ブルー ブラック 白 水色 青 紺 藍色 黒

SAIC.WAV(モザイクウェブ)は、み〜こ(ボーカル)と柏森進(キーボード)による、電波ソング・秋葉原系ソング『AKIBA-POP』音楽ユニット。声優音響事務所Sham.Studioに所属している。

美少女ゲームの楽曲制作を中心に行っている。結成当初はインディーズ活動を行っていたが、後にメジャー(ランティス)にも進出する。もともと「MOSAIC」という名前であったが、同名の企業が既に存在していたので、後ろにWindowsで一般的なオーディオフォーマットであるWAVEの拡張子である「.WAV」を付け加えて改名する。小池雅也はギターで参加するなど交流が深い。2003年結成当初は貸切のメイドカフェ等でPCゲーム主題歌カバーライブを行っていたこともある。曲調はテクノ・テクノポップ・ニューウェーブ・エレクトロニカに分類される電子音楽作品が多い。

