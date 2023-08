ニューバランス 996 NEW BALANCE CM996TA2 width D WHITE スニーカー

サイズ 24㎝

スエード キャンパス

購入後、数回使用した後自宅で保管しておりました。目立つ汚れや傷などはついておらず、まだキレイなうちにお譲りしようと出品しました。

現在はこちらのサイズは入手困難です。

スエードの優しい雰囲気の白とデザインがとても可愛いです。どんなファッションにも合わせやすいスニーカーです。

NEW BALANCE CM996TA2 width D WHITE

卓越した機能と完成されたデザインで990シリーズの人気を不動にした1988年デビューのシリーズ三作目NEW BALANCE 996。洗練されたクラシカルなデザインはそのままに、コストパフォーマンスに優れた仕様が好評の"CM996"にNEWカラーが登場!!今作は、オフホワイトのスウェード×キャンバスを組み合わせたカジュアルなカラーリング。様々なスタイリングにフィットし易い万能モデル!!C-CAPをミッドソールに採用し、低反発のPU素材のインソールで確かな履き心地を具現化!!未だ根強い人気を誇る名作996をより手軽に楽しめる今作を是非お見逃しなく!!

スニーカー型···ローカット(Low)

カラー···ホワイト

人気モデル···new balance 996

シーン···カジュアル(普段使い)

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

