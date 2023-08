商品情報

裾ロゴのタイプは珍しいです。

超レア NIKE ナイキ ACG ハーフジップ レーシングウェア Tシャツ



○ブランド

ナイキ エーシージー

NIKE ACG

○商品名

90s オリジナル

tシャツ

90,s

○表記サイズ

2XL

○産地

USA

○サイズ感

日本メンズ XL相当

●実寸値 (cm)

身幅64

着丈78

●状態

色褪せが若干ございます

特に目立つ汚れやキズはありません

●ビッグサイズ・ビックシルエットがトレンドな今、オーバーサイズ ゆるだぼ でユニセックスに着用して頂けるアイテムかと思います。

ヴィンテージ 品になりますので

神経質な方はご遠慮願います。

#古着

#USED

#ビンテージ

#vintage

#ヴィンテージ

#コンバース

#パタゴニア

#ナイキ

#90s

#80s

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品情報ヴィンテージ のACGのTシャツ裾ロゴのタイプは珍しいです。○ブランドナイキ エーシージーNIKE ACG○商品名90s オリジナルtシャツ90,s ○表記サイズ2XL○産地USA○サイズ感日本メンズ XL相当●実寸値 (cm)身幅64着丈78●状態 色褪せが若干ございます特に目立つ汚れやキズはありません●ビッグサイズ・ビックシルエットがトレンドな今、オーバーサイズ ゆるだぼ でユニセックスに着用して頂けるアイテムかと思います。ヴィンテージ 品になりますので神経質な方はご遠慮願います。#古着#USED#ビンテージ#vintage#ヴィンテージ#コンバース#パタゴニア#ナイキ#90s#80s

