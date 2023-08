【特別セール品】 ❤️新品未使用❤️TO BE CHIC トゥービーシック半袖ワンピース40ピンク ひざ丈ワンピース

⭐️⭐️⭐️フォロー割引実施中です⭐️⭐️⭐️

⭐️⭐️⭐️リピーター割引もさせていただきますので、コメント欄にてお気軽にお伝えくださいませ⭐️⭐️⭐️

ご覧いただきありがとうございます♡

❤️新品未使用❤️TO BE CHIC トゥービーシック キャップスリーブ切り替えワンピース40ピンクの出品です♡

百貨店で購入いたしました✨

【ブランド】 TO BE CHIC トゥービーシック

【表記サイズ】40(M)

【実寸サイズ 平置き】 肩幅 34,5cm

身幅 43cm

ウエスト 40cm

着丈 86,5cm

袖丈 13,5cm

【素材】表地 上部,裾 綿50% レーヨン22% 麻15% 指定外繊維(紙)10% ポリエステル3% 別布,裏地 ポリエステル100%

【カラー】ピンク

【定価】¥69,000➕税

【状態】新品未使用品

お顔を明るく見せてくれる優しいサーモンピンクが印象的な、TO BE CHICのワンピースです♡

小ぶりなキャップスリーブや涼しげなサマーツィードとタフタ生地の切り替え、フロントのリボンなど、細部にまでこだわった素敵なデザインです♡

上品なワンピースは、お出かけやあらたまったお席、パーティーなどにも◎

両サイドには便利なポケット付きです♡

★新品未使用品ではございますが、自宅保管のためお安く出品しておりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします✨

★実寸サイズは素人採寸のため、多少の誤差があるかもしれませんのでご了承くださいませ✨

★返品はご容赦願います。画像をご確認の上ご購入くださいませ✨

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

