大注目 《大人気》GUESS☆ナイロンジャケット☆L☆太アーム☆ゆるダボ☆マルチ☆ゲス ブルゾン

◇商品名

ゲスのナイロンジャケットです!

◇ポイント

人気のマルチカラーボディ、左胸にはサークルロゴプリント、90年代のような身幅、袖幅の広いスタイルが大変カッコいい一着です☆

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

◇コンディション

使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです☆

その他には目立ったダメージや汚れはありませんので今後も十分にご着用頂けます!

◇カラー

マルチカラー

◇サイズ

L

◇採寸データ(平置き)

着丈74.0cm

身幅71.0cm

肩幅(ラグラン)

袖丈87.8cm(襟元から袖口までの採寸)

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい

◇その他

古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい

交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゲス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

