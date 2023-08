【１着でも送料無料】 【ELLIE】チュニックワンピース ひざ丈ワンピース

ブーツとのスタイリングがとても可愛いワンピースです。

●カラー

ネイビー

●素材

コットン85% リネン15% 紐 ポリエステル100%

●サイズ F

着用丈98cm

肩幅 30cm

バスト103cm

裾周囲170cm

袖口周囲22cm

●状態

3.4回ほど着用しました。傷や汚れなどはないかと思いますが、中古品であることご了承ください。

定価¥22,000-

#ellie

#エリー

#ELLIE

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

