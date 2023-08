ランキング上位のプレゼント Carot 値下げしました! One EX FABRIZIOLO アンプ

Carot One 真空管ヘッドホン・プリアンプ FABRIZIOLO EX

モーファイ・エレクトロニクス フォノイコライザー Studio Phono 2



【自作】6BM82球真空管アンプ新品

デスク上に設置し使用していました。全体的にはきれいだと思いますが、多少のスレや微細なキズはあります。中古品ですのでご了承下さい。

DoukAudio VU22 デュアルアナログVUメーターサウンドレベルメーター

※真空管の保護用の筒が抜けます。乾燥した接着剤がついています。

【正規卓上充電器セット】BOSE SOUNDLINK REVOLVE+ ブラック

※付属品はACアダプタのみです。外箱、説明書、RCAケーブルはありません。

Western Electric 216-A 真空管 m0o2902si

〜公式から引用〜

aune audio b1s 値下げ不可

Carot One Exclusive Edition / キャロット・ワン エクスクルーシヴ・エディションとは...レギュラーモデルを大きく上回る改良を加えパフォーマンスを高めた、日本でのみ発売されるワンランク上のCarot Oneです。サウンドの質を決定づけるオペアンプは、バーブラウンOPA2064APに変更、滑らかな質感と高い解像度を両立し、駆動力のアップも図られています。また、Carot One の大きな特徴である真空管には、6Vの6922管から、12VのスロバキアJJ製ECC802S管に変更されています。この真空管は、ムラード製ECC802Sの復刻モデルとして知られており、音の良さと安定感の高さは折り紙付きです。これらの高音質パーツ、真空管を搭載したエクスクルーシヴ・エディションは、日本国内でのバイアス及び出力レベル調整を徹底。さらには、真空管のソケット周りには、EXCLUSIVE EDITIONの文字を刻まれたヘアライン仕上げのシルバーリングがあしらわれています。

ギター用アンプとマルチエフェクター

[ヘッドフォンアンプ部]●SN比:92dB

ACTON 2 ※箱等付属品完備

●出力:3.0W / Channel on 33Ω

BOSE SoundLink Bluetooth speaker Ⅲ

●周波数特性:15Hz - 100kHz -1dB

RAMSA Panasonic WP-1200 2ch パワーアンプ

●入力インピーダンス;10kΩ

makita MR202B

[プリアンプ部]●真空管:JJ製ECC802S

VOX ギター用 モデリングアンプ リズム

●SN比:92dB

YAMAHA MSP3A ペア

●THD歪み率:0.05%@10kΩ 0.15%@33Ω

ソニー ポータブルヘッドホンアンプ ハイレゾ対応 PHA-1A

●入力:RCA×1、3.5mmステレオミニジャック×1

SRS-XB501G ポータブルスピーカー 大音量 重低音 サブウーファー

●プリ出力:3.5mmステレオミニジャック×1

フルレストア整備済!完動超美品!山水プリメインアンプAU-D607F EXTRA

●ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック×1

純A級 LUXMAN M-06 パワーアンプ 良品

●電源:DC12V-13.2V(max)5A

【動作確認済】デジタルAVコントロールアンプ SA-XR50/パナソニック

●電源ソケット:電源ソケット:5.5mm/2.1mm

ONKYO プリメインアンプ Integra A-819GT

◆総合サイズ:W67×H35(80/真空管含む)×D100(125/突起部分含む)mm

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Carot One 真空管ヘッドホン・プリアンプ FABRIZIOLO EXデスク上に設置し使用していました。全体的にはきれいだと思いますが、多少のスレや微細なキズはあります。中古品ですのでご了承下さい。※真空管の保護用の筒が抜けます。乾燥した接着剤がついています。※付属品はACアダプタのみです。外箱、説明書、RCAケーブルはありません。〜公式から引用〜Carot One Exclusive Edition / キャロット・ワン エクスクルーシヴ・エディションとは...レギュラーモデルを大きく上回る改良を加えパフォーマンスを高めた、日本でのみ発売されるワンランク上のCarot Oneです。サウンドの質を決定づけるオペアンプは、バーブラウンOPA2064APに変更、滑らかな質感と高い解像度を両立し、駆動力のアップも図られています。また、Carot One の大きな特徴である真空管には、6Vの6922管から、12VのスロバキアJJ製ECC802S管に変更されています。この真空管は、ムラード製ECC802Sの復刻モデルとして知られており、音の良さと安定感の高さは折り紙付きです。これらの高音質パーツ、真空管を搭載したエクスクルーシヴ・エディションは、日本国内でのバイアス及び出力レベル調整を徹底。さらには、真空管のソケット周りには、EXCLUSIVE EDITIONの文字を刻まれたヘアライン仕上げのシルバーリングがあしらわれています。[ヘッドフォンアンプ部]●SN比:92dB●出力:3.0W / Channel on 33Ω●周波数特性:15Hz - 100kHz -1dB●入力インピーダンス;10kΩ[プリアンプ部]●真空管:JJ製ECC802S●SN比:92dB●THD歪み率:0.05%@10kΩ 0.15%@33Ω●入力:RCA×1、3.5mmステレオミニジャック×1●プリ出力:3.5mmステレオミニジャック×1●ヘッドフォン出力:3.5mmステレオミニジャック×1●電源:DC12V-13.2V(max)5A●電源ソケット:電源ソケット:5.5mm/2.1mm◆総合サイズ:W67×H35(80/真空管含む)×D100(125/突起部分含む)mm

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

BOSE SOUNDLINK MINI 純正ケースのおまけ付きBOSE SOUNDLINK MINI 2 BTスピーカー カーボンオンキヨー A-817XD 現役稼働 プリメインアンプLUXMAN USB DAC D/Aコンバーター DA-100SONY デジタルパワードミキサー SRP-X700P ジャンク