英国キャサリン妃愛用の人気ブランドISSALONDONのワンピースです。

♡美品♡フォクシー コットンフレアドレス

美しいロイヤルブルーが素敵なカシュクールワンピース。

marcHenTica by hiroko tokumineワンピース(グレー)

胸元はカシュクール、ウエストからドレープしたラップスカートでとても上品なドレスワンピースです。

POLO RALPHLAUREN ポロ ラルフローレン ニットワンピース



Kay me ピンクパヴェ Vドレープ ワンピース

サイドファスナーで着脱可能。

meltthelady off shoulder zip up onepiece

また着用2回のみですので美品です。

sue アンダーカバー ワンピース 2サイズ



★美品★FOXEY BOUTIQUE フォクシー 花柄パール付きワンピース 38



【美品】Diagram GRACE CONTINENTAL 38 ワンピース

※自宅保管しておりましたので中古品にご理解頂ける方のみお願いします。

シルクワンピース 手織り生地 シルク100% ハンドステッチ ハンドメイド



古着 アンティーク ビンテージ イエロー 花柄 70s ワンピース ドレス 美品



未使用級ꕥマックスマーラ 大きいサイズ 膝丈ワンピース 近年モデル 花柄 44

[サイズ UK6]

LEONARD 新品未使用タグ付きワンピース

着丈90㎝/身幅40㎝/袖丈56㎝/肩幅39㎝/ウエスト30

新品 チェスティワンピース エンブロイダリーカシュクールニットワンピース



✨未使用に近い✨フォクシーニューヨーク ストレッチスムースワンピース ドレス風

袖丈···長袖

mame kurogouchi ワンピース ドレス



7月24日まで‼️エブリン evelyn パールバックルチェックワンピース

柄・デザイン···無地

【タグ付新品】ミリオンカラッツ ドレスワンピース

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド イッサロンドン 商品の状態 未使用に近い

