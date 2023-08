夏セール開催中 MAX80%OFF！ by GB Baba L Tシャツ ×ジャーナルスタンダード/小泉今日子 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

GB by baba KYON2 Tシャツ

小泉今日子さんとのコラボTシャツです。

Lサイズ

綿100%

肩幅56.5

身幅60.5

着丈68

袖丈23.5

ベイクルーズオンラインで購入

即完売商品です。

袋から出して撮影しましたが新品未使用品です。

ネコポス発送予定です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ジービー 商品の状態 新品、未使用

