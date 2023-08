【ブランド】TROPHY CLOTHING(トロフィークロージング)

【アイテム名】MONOCHROME TROPICAL L/S SHIRTS(22SS)

【カラー】ブラック

【素材】ポリエステル94% ポリウレタン6%

【サイズ表記:17(XL)】着丈約77cm 肩幅約53cm 身幅約61cm 袖丈約63cm

素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。

炎天下に向けた接触冷感ミストシャークを使用し、冷却力を持ちながらも衣服内の熱や汗を逃し蒸れを抑える通気性、ストレッチが入った柔らかい着心地が魅力の一枚です。

ヴィンテージCPOシャツをデザインベースにしながらも、最新テクノロジー素材を組み合わせたモノクロームラインらしいアイテムです。

定価¥24200(税込)の商品です。

新品購入時のタグが付属いたします。

購入しましたが着用機会がないため出品いたします。

自宅クローゼット(ペットなし、喫煙なし)にて大切に保管しておりましたので大変綺麗な状態です。

未使用品ですが一度人手に渡ったものになりますので、神経質な方や完璧を求められる方はご遠慮下さい。

気になる部分がある方はご購入前にコメントいただければと思います。

お探しの方よろしくお願い致します。

好きな方にもおすすめです!!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トロフィークロージング 商品の状態 新品、未使用

