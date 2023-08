【商品詳細】

ノワールケイニノミヤnoir kei ninomiya吊りスカート キルティング



◉ブランド Maison Martin Margiela

◉カラー ブラック

◉サイズ表記 40

総丈 約112cm

身幅 約37.5cm

※平置き採寸です。多少の誤差はご容赦ください。

◉状態【A】

N : 未使用品。

S : ダメージや使用感がほぼない商品。

A : 多少の使用感があるが、目立つ汚れやダメージなし。

B : 多少の使用感、小汚れやダメージあり。

C : 使用感、目立つ汚れやダメージあり。

D : ジャンク品。

都内ブランドショップ購入

◉安心の匿名配送◉

即購入可能

よろしくお願いします。

↓アパレルアイテム出品中↓

#Yuapparel

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

