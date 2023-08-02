大特価 ヴァイオレットエヴァーガーデン SEIKO 小説4冊 ラストレター その他

○ヴァイオレットエヴァーガーデン SEIKO
ヴァイオレットエヴァーガーデン SEIKO 小説4冊 ラストレター
○ヴァイオレットエヴァーガーデン 小説全4巻
【未使用】わちふぃーるど D35th懐中時計「ほおづえ」
○ヴァイオレットエヴァーガーデン ラストレター 1冊
オーデマピゲ キャンドルホルダー 非売品 ノベルティ
※ラストレターは完全予約注文品
カルティエ マストタンク レディース用 シルバー(文字盤)
CHANEL シャネル プルミエール 交換用革ヒモ H0001用(20セット)
シリアルNo.648/1000
【動作品】ウォルサム アンティーク 懐中時計 0S 手巻き オープンフェイス
フィリップステイン スリープブレスレット スリム
神経質な方ははご遠慮下さい。
ヴァイオレットエヴァーガーデン SEIKO 小説4冊 ラストレター
【未使用】わちふぃーるど D35th懐中時計「ほおづえ」
仕 様
オーデマピゲ キャンドルホルダー 非売品 ノベルティ
●材質：ケース・裏蓋＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス メタルバンド=ステンレススチール／革バンド＝牛革、合成皮革（裏側） ボックス＝レザーペーパー、レーヨン
カルティエ マストタンク レディース用 シルバー(文字盤)
●ケースサイズ（約）：42.8×35×厚さ6.9mm
CHANEL シャネル プルミエール 交換用革ヒモ H0001用(20セット)
●手首回り（約）：メタルバンド S＝15cm、M＝17cm、L＝19cm／革バンド 13～18cm
【動作品】ウォルサム アンティーク 懐中時計 0S 手巻き オープンフェイス
●ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）
フィリップステイン スリープブレスレット スリム
●日常生活用防水（3気圧防水）
ヴァイオレットエヴァーガーデン SEIKO 小説4冊 ラストレター
●1年間品質保証
【未使用】わちふぃーるど D35th懐中時計「ほおづえ」
●日本製
オーデマピゲ キャンドルホルダー 非売品 ノベルティ
カルティエ マストタンク レディース用 シルバー(文字盤)
CHANEL シャネル プルミエール 交換用革ヒモ H0001用(20セット)
○ヴァイオレットエヴァーガーデン SEIKO ○ヴァイオレットエヴァーガーデン 小説全4巻○ヴァイオレットエヴァーガーデン ラストレター 1冊※ラストレターは完全予約注文品シリアルNo.648/1000神経質な方ははご遠慮下さい。仕 様●材質：ケース・裏蓋＝ステンレススチール 風防＝カーブハードレックス メタルバンド=ステンレススチール／革バンド＝牛革、合成皮革（裏側） ボックス＝レザーペーパー、レーヨン●ケースサイズ（約）：42.8×35×厚さ6.9mm●手首回り（約）：メタルバンド S＝15cm、M＝17cm、L＝19cm／革バンド 13～18cm●ムーブメント：クオーツ（平均月差±15秒以内）●日常生活用防水（3気圧防水）●1年間品質保証●日本製