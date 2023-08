愛用 MAMMUT Meron IN Hooded Jacket AF Men ダウンジャケット

【新品タグ付き】

◆Meron Hooded Jacketは,氷点下の気温にも負けない,軽量で保温性の高い中綿ジャケットです。耐引裂性・耐摩耗性に優れた超軽量リップストップナイロンと高品質グースダウンフィリングを組み合わせにより,優れた熱対重量比を実現しました。ジャケットは圧縮してサイドポケットの中に収納可能。ヘルメット対応フードをはじめ,バックパックに適したサイドポケットなど,便利な機能が満載です。クライミングパートナーをビレイする際や,スキーツーリングで山の頂上に着いた時など,凍るような寒さを避けたい場面で活躍します。

◆ブラックの控え目なブランドロゴとネームは、同色のボディとあわせて然り気無い主張を見せます。

マムートのブラックは単純にブラックと言う感じでは無く、黒さの中にも気品が感じられる素敵な色です。

機能性でも900フィルパワーのダウンは、マムート以外のアウトドアブランドをも代表する高い数値を誇り、ダウンジャケットの傑作となっております。その軽い着心地と、身体に良く馴染む感じは、900フィルパワーの成せる技です。キャンプや登山の縦走時のテント泊、シュラフ代わりに山小屋での滞在時にもオススメです。

希少なブラック×ブラックです。

■サイズ:S(アジア M)

■身幅:51cm

■着丈:65cm

・Filling 1 - Face Material (B2B): 90% Goose Down white, 10% Goose Feather white

Filling (B2B)

・white goose down • us90/10

・900cuin

100% Polyamide

・Mammut Down 900 cuin

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

.M.L.S.フード...フードあり(取外し不可)キャンプ、シュラフ、ダウン、寝袋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マムート 商品の状態 新品、未使用

